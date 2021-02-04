Burhaniye’de Çarşamba Pazarı esnafı ilgi bekliyor

Burhaniye ilçesinde, pandemi dönemiyle birlikte kapalı pazaryerinde kurulmaya başlanan Çarşamba Pazarı esnafı ilgi bekliyor. Pazara daha çok esnaf beklediklerini anlatan Ali Su, esnaf sayısı artınca müşteri sayısının da artacağını söyledi.
Burhaniye’de pandemi dönemiyle birlikte pazarlarda yoğunluğu azaltmak için Çarşamba günleri kapalı Pazar yerinde tuhafiye pazarı kurulmaya başlandı. Her hafta kurulan pazara 810 dolayında esnaf katılıyor. Pazara daha fazla esnaf beklediklerini anlatan pazarcı Ali Su, “Belediye bize böyle bir imkan sağladı. Yerimiz de çok güzel. Burhaniye’de 40 dolayında tuhafiyeci esnafı var. Onun için pazara daha çok esnaf bekliyoruz. Esnaf sayısı artarsa müşteri de artacak” dedi. Halil Koca’da, Çarşamba Pazarının daha çok duyurulmasının faydalı olacağını söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.