Edremit Körfezi'nde parklarda yoğunluk yaşandı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde 20 dereceye yaklaşan hava sıcaklıklarının ardından, parklar doldu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan soğuk ve yağışlı havanın ardında Edremit Körfezi'nde 2 gündür güneşli hava hakim. 20 dereceye yaklaşan hava sıcaklığının ardında park ve bahçelerde hareketlilik yaşandı. Aileler çocuklarını parklara götürürken, pandemi sürecinde özellikle parklarda yoğunluk yaşandı.FOTORAFLIDHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-02-04 19:17:19



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