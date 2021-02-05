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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı

İHA

Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli şahsı yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Havran İlçelerinde 04.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 aranan şahıs yakalarken, Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 13 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 92 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 13 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 92 adet kartuş ele geçirildi.

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