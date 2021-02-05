Balıkesir´de 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)Balıkesir´in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince, kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 38 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-02-05 11:30:10
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