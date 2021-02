İvrindi Belediyesinden kıyafetlere geri dönüşüm Senin eskin yeniye dönüşecek

İvrindi Belediyesi, ‘Giyilmeyen Kıyafetler Çöpe Değil Geri Dönüşüme’ adı altında kampanyası başlattı. Uygulama kapsamında İvrindi genelinde oluşturulan 24 noktada kullanıma uygun veya kullanıma uygun olmayan kıyafetler geri dönüşüme gönderilecek. Geri dönüşümden elde edilecek gelir ise yine sosyal yardım faaliyetlerinde kullanılacak.

İlk etapta 24 noktaya yerleştirildi

İvrindi Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında giysi kumbarası ile vatandaşların kullanmadıkları tekstil eşyalarını çöpe değil, kumbaraya atmalarını sağlayarak geri dönüşüm merkezinde gerçekleştirilecek işlemden sonra geri kazandırmayı hedefliyor.

İvrindi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde kırsal da dahil olmak üzere çeşitli cadde ve sokaklara giysi toplama kutuları yerleştirildi. Bedrettin Mahallesi (6), Sakarya Mahallesi (6), Kurtuluş Mahallesi (3), Korucu Mahallesi (2), Kayapa Mahallesi (2), Karaçepiş Mahallesi (1), Bozören Mahallesi (1), Büyükyenice Mahallesi (1), Mallıca Mahallesi (1), Çarkacı mahallesi (1) olmak üzere dağıtımı gerçekleştirilen geri dönüşüm kumbaralarına vatandaşlar kullanılmamış giysi, ayakkabı, çanta ve tekstil ürünlerini geri dönüşüm kumbarasına bırakabilecekler.

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yayma hedefindeyiz

İvrindi Belediyesi olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya çok önem verdiklerini belirten İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, ''Hayırseverlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma milletimizin önemli özelliklerinden biridir. Biz bunu ilçemizde sürekli yaşamaktayız. Bunu sosyal dayanışma ruhu ile yayarak ilerletme hedefindeyiz. Bu sosyal projeye desteğin katlanarak artacağından şüphem yok. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hemşehrilerim her zaman yardımcı oluyor olmaya da devam edecektir” dedi.

İlk etapta 24 noktaya yerleştirilen kumbaralar ile daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Cengiz, "Giysi atık kumbaraları ilçe merkezimizde erişimi kolay noktalarına konuldu. Aynı şekilde kırsalda insan sirkülasyonunun fazla olduğu mahallelerimize de yerleştirdik. Başlattığımız bu uygulamamız vatandaşlarımız tarafından da takdir ediliyor. Hem doğayı koruyan hem de dayanışmayı büyüten bu kumbaralara ilginin önümüzdeki günlerde daha da artacağından eminim. Bu kumbaralara giysi, tekstil ve ayakkabı konabiliyor. Bu eşyaların mutlaka kullanılabilir durumda olması gerekmiyor. İkinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için kumbaralardan toplanan kıyafetleri, anlaşmış olduğumuz firma belirlediği toplama günleri geldiğinde toplayacak. Toplanan kıyafetler işlemden geçecek ve her türlü işe yarayacak tekstil ürününe dönüştürülecek." şeklinde konuştu.

Başkan Cengiz’den “Sen de destek ol” çağrısı

Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda oldukça hassas davrandığına vurgu yapan Başkan Cengiz, "Yaptığımız çalışmalarla ve yürüttüğümüz ortak çalışmalar ile daha yaşanabilir ve daha sosyal İvrindi için çaba sarf ediyoruz. Eskiler yeniye dönüşsün. Tüm vatandaşlarımızdan evlerinde kullanmadıkları giyim ve tekstil eşyalarını çöp yerine bu kutulara bırakmalarını istiyoruz. Her projemizde olduğu gibi giysi ve ayakkabı toplama kumbarası uygulamasına da halkımızın destek olacağını düşünüyorum. Tüm duyarlı vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

