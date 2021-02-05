Ayvalık’ta 38 Kongo uyruklu mülteci kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu istihbaratı alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 Kongo uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı.Cunda Adası’na getirilen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenlere Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbî malzeme gibi insanî yardımlarda bulunuldu.

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