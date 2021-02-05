Ocaklar'daki cinayet davasında karar çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda mahkeme kararını açıkladı.



Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde 12 Ağustos 2019 tarihinde bir eğlence mekanında meydana gelen olayda Erdem T. daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Emrah S.'nin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı eğlence mekanına gelerek pompalı tüfekle ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu eğlence mekanında bulunan Selin Cebeci (9), Kenan Balkan(54) ve Mehmet Solaklar (46) vücudunun değişik yerlerinden yaralanmış, yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişti. Olaydan sonra Erdem T., Ogün A. ve Kader K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bandırma T Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.



Olayın üzerinden geçen 18 ay içinde Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaların ardından bugün karar çıktı. Tutuklu sanıkların SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada Mahkeme Erdem T. hakkında Selin Cebeci, Kenan Balkan ve Mehmet Solaklar'ı öldürmek suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verirken, Emrah S.'yi öldürmeye kastından dolayı da 9 yıl hapis cezası verdi.



Mahkeme Heyeti Ogün A.'ya ise Emrah S.'nin yaralanması olayına katıldıkları gerekçesiyle 12 yıl, Kader K.'ya da aynı suçtan dolayı 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet bu iki kişi hakkında olayda hayatını kaybeden 3 kişinin ölümünde bir etkileri olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Mahkeme sanıklarla ilgili iyi hal indirimi uygulamadı.



Anne Cebeci: "Benim kızıma da yazık oldu"

Olayda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Selin Cebeci'nin annesi Sinem Cebeci, Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunarak, "Başından beri biz Savcı mütalaasını açıkladığında da aynı şeyi söyledik. Bize göre üçünün de suçu aynıydı ve en ağır cezayı almaları gerekiyordu. Giden canın bir tanesi 10 yaşında bir çocuk. Bunun karşılığı bu olmamalı. Hiçbir caydırıcılığı olmadı bu alınan kararın. Bizim canımız zaten yanıyor. Bizim çabamız caydırıcı olmasıydı. Bir daha böyle bir olay olduğunda gözlerinin önünde bir örnek teşkil etmesiydi. Ama biz bunu gerçekleştiremedik. Benim kızıma da yazık oldu. Giden iki cana da yazık oldu" dedi.



Olayda hayatını kaybeden Mehmet Solaklar'ın eşi Sibel Solaklar da karardan memnun olmadığını anlatarak, davanın peşini bırakmayacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.