Engelli Kamil'in isteğini Başkan Cakul yerine getirdi Pandemide canı sıkılan engelli genç, Başkan Cankul'un talimatı ile araçla gezdirildi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yaşayan yüzde 98 zihinsel engelli Kamil'in pandemiden dolayı sokağa çıkamaması ve araçla gezme isteği Babası Bayram tarafında Belediye Başkanı İsmail Cankul'a iletilince Kamil'in sokağa çıkma ve araçla gezme hayali gerçeğe döndü.

Kepsut'a bağlı Karagöz kırsal mahallesinde oturan yüzde 98 zihinsel engelli Kamil Erden pandemi dolayısıyla evinden dışarı çıkamaması ve otomobil ile gezmek istemesi üzerine Babası Bayram Erdem Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'dan yardım istedi. Başkan Cankul isteği yerine getirmeleri için Kepsut Belediyesi Kültür ve Sosyal işler müdürlüğü ekiplerine engelli Kamil için talimat verdi. Başkan Cankul Karagöz kırsal mahallesine giden ekibe Kamil'in taraftarı olduğu Fenerbahçe futbol takımının renklerini taşıyan bir futbol topu ve çeşitli hediyeler gönderdi. Karagöz kısal mahallesine gelen ekipler engelli genç Kamil ile bir süre top oynadıktan sonra, genci ve annesi Nurcan Hanım ile Karagöz mahallesinden alarak 2 saat boyunca kırsal mahalleler ile köyün içinde seyahat yaptılar. Seyahat ve top oynanması sırasında engelli Kamil ve ailesinin sevinci görülmeye değerdi. Engelli genç Kamil'in Babası Bayram ve annesi Nurcan Erden oğullarının isteğini yerine getiren Kepsut Belediyesi ve Başkan İsmail Cankul'a dua ederek, teşekkür ettiler.

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