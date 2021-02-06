Balıkesir'de 12 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 12 aranan şahsı yakalarken, 10 ateşli silah ve 114 fişek ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Susurluk İlçelerinde 05.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 12 aranan şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız Ateşli Silah ve bu silahlara ait 57 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız 9 mm ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız 9mm ateşli silah ve bu silaha ait 51 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız menşei belli olmayan tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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