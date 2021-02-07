10 yaşındaki Selin'in ölümüyle ilgili davada karar çıktı, acılı anne isyan etti



BALIKESİR,(DHA) -BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, eğlence mekanına pompalı tüfekle ateş açarak, 10 yaşındaki Selin Cebeci ile 2 kişinin ölümüne neden olan Erdem Turan, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Erdem Turan´ın kaçmasına yardım eden Ogün Akgün'e 12 yıl, Kader Kan´a 6 yıl hapis cezası verildi. Küçük kızın annesi Sinem Cebeci, karara, "Bize göre üçünün de suçu aynıydı ve en ağır cezayı almaları gerekiyordu. Giden canın bir tanesi 10 yaşında çocuk. Bunun karşılığı bu olmamalı" diyerek, tepki gösterdi.

Olay, Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde 12 Ağustos 2019 tarihinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olan Emrah Saltık (33) ile müşteri Erdem Turan (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Erdem Turan, mekandan ayrıldı. Akşam saatlerinde geri gelen Turan, yanında getirdiği pompalı tüfekle, Emrah Saltık'a ateş açtı. Saltık'ın içeri kaçmasıyla ateş etmeye devam eden Turan, daha sonra geldiği araca binerek, kayıplara karıştı.

Olayda 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, kayıplara karışan Turan, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan Erdem Turan, tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, saldırganı eğlence mekanına taksiyle getiren ve olaydan sonra kaçıran şüphelilerin şoför Kader Kan (28) ile arkadaşı Ogün Akgün (25) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 YAŞINDAKİ SELİN, 6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Annesi Sinem Cebeci ve babası Serkan Cebeci ile eğlence mekânında bulunan 10 yaşındaki Selin Cebeci'nin aralarında bulunduğu 5 yaralı ise, Bandırma Devlet ile Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Solaklar (46) ve Kenan Balkan (54) tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybederken, küçük kız ile diğer yaralılar tedaviye alındı. Ancak Selin de 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

SELİN, ORGANLARIYLA 5 KİŞİYE UMUT OLDU

Beyin ölümü gerçekleşen Selin Cebeci'nin ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Küçük kızın kalbi, akciğeri, böbreği, karaciğeri ve korneası Bandırma Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonla alındı. Organlar, İstanbul, Bursa ve Ankara'da 5 hastaya umut oldu.

KARAR VERİLDİ

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, Erdem Turan'ı Selin Cebeci, Kenan Balkan ve Mehmet Solaklar´ı öldürmek suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Emrah Saltık´ı öldürmeye teşebbüsten de 9 yıl hapis cezası verdi.

Sanıklardan Ogün Akgün, Emrah Saltık´ın yaralama suçundan 12 yıl, Kader Kan da aynı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Akgün ve Kan, 3 kişinin ölümünde etkileri olmadığı gerekçesiyle beraat ettirildi. Mahkeme cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

ANNE İSYAN ETTİ

Selin Cebeci´nin annesi Sinem Cebeci, "Başından beri, savcı mütalaasını açıkladığında da aynı şeyi söyledik. Bize göre üçünün de suçu aynıydı ve en ağır cezayı almaları gerekiyordu. Giden canın bir tanesi 10 yaşında bir çocuk. Bunun karşılığı bu olmamalı. Hiçbir caydırıcılığı olmadı bu alınan kararın. Bizim canımız zaten yanıyor. Bizim çabamız caydırıcı olmasıydı. Bir daha böyle bir olay olduğunda gözlerinin önünde bir örnek teşkil etmesiydi. Ama biz bunu gerçekleştiremedik. Benim kızıma da yazık oldu. Giden iki cana da yazık oldu" dedi.

Ölenlerden Mehmet Solaklar´ın eşi Sibel Solaklar da karardan memnun olmadığını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez DHA

2021-02-07 10:53:01



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