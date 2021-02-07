Prof. Satıl’dan "21. yüzyıl eğitim politikası" için tavsiyeler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Satıl’dan "21. yüzyıl eğitim politikası" için tavsiyeler

İHA

Prof. Satıl’dan "21. yüzyıl eğitim politikası" için tavsiyeler

Balıkesir Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, Türkiye’nin 21. yüzyıl eğitim ve öğretim politikalarına yönelik tavsiyelerde bulundu.
Prof. Dr. Fatih Satıl, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından öğrencilere 21. yüzyıla uygun kabiliyetlerin kazandırılmasına yönelik eğitim taslağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduğunu belirterek, “Söz konusu bu belgenin ayrıntıları henüz açıklanmasa da akademik hayatımın 15 yılını Türkiye’nin köklü eğitim fakültesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde geçiren ve dekanlık yapmış birisi olarak bazı tekliflerim var. Millî eğitime maddî olarak ciddi yatırımlar yapıldı. Akıllı tahtalı, muazzam teknolojik derslikler, okullar inşa edildi. Tabletler dağıtıldı. Ancak bütün bu bilimsel, teknolojik ve fizikî yenilikleri yaparken eğitimin terbiye kısmını ihmâl ettik. Yani biz çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak diploma sahibi yapmanın peşinde koşarken, onların gönül dünyalarını yeterince doyuramadık. Oysa gelenek ve kültür dünyamız, gençlerimizin gönül dünyasına hitap edecek millî ve manevî değerlerle dolu. Maddî ve manevî değerler, örf, adet, gelenek ve görenekler millî kültürün temelini oluştururlar. Bu değerlerle uzaya mı çıkacağız demeyin. Unutmayalım ki manevî ve kültürel değerler maddî kalkınmanın ikinci gücüdür” dedi.
Prof. Dr. Satıl, “Eğitimöğretim politikalarımızda gençlik için millî bir ruh, ideal ve inanç aşılayacak hedefler belirlemeliyiz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Programlar ve müfredatlarda bu hedefleri hayata geçirmediğimiz müddetçe eğitim alanında ulaşmayı düşündüğümüz noktayı yakalamamız imkansız görülmektedir. Bu sebeple kendi özümüzden beslenecek bir yapıya dönmemiz gerekir. Batının değerlerine göre tanzim edilmiş batıcı bir sistemin bize vereceği bir katkı olamaz. Yeni müfredatta, talebelerin sadece aklını değil, kalbini ve gönül dünyasını da doyuracak programlar gerekiyor. Unutmayalım ki sadece kalbini besleyenler mutaassıp ve bağnaz olurken, yalnızca aklını besleyenler ise şüphelere düşerler. Bu çerçevede ders kitaplarının bu değerlere göre yeniden ele alınması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin de bu değerlere uygun olarak üst seviye düşünme ve ürün ortaya koyabilmeyi destekleyecek biçimde kurgulanması gerekir. Tabiî bütün bunların sahadaki uygulayıcısı olan eğitimcilerin eğitimini de unutmamak lazım. Benzer şekilde öğretmen yetiştiren kurumların ders müfredatlarında da bu istikamette değişikliklerin yapılması gerekiyor”.
Satıl, “Gençlik için teknolojiyi güvenli ve doğru kullanımını sağlayacak çözüm yolları bulmalıyız. Eğitimde teknolojinin yoğun olarak kullanılması ve özellikle şu salgın sürecinin etkisi ile daha da dikkati çeker boyuta ulaşan teknoloji bağımlılığı konusunda gençlerimizin teknolojiyi güvenli ve doğru kullanımını sağlayacak bir çözüm yolu bulmamız gerekiyor. Aksi takdirde gençliğimizi sanal dünyadan gerçek dünyaya çekmemiz zor gibi görünüyor. Sonuç olarak, eğitim ve öğretim politikalarımızın gençlerin ruh ve kalbini besleyip akıllarını aydınlatacak şekilde tasarlanması elzemdir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atasoy, Karşıyaka’daki karantina tedbirlerini denetledi
YEREL HABERLER Atasoy, Karşıyaka’daki karantina tedbirlerini ...
Balıkesir'de polisten 15 şahsa uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 15 şahsa uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı
10 yaşındaki Selin'in ölümüyle ilgili davada karar çıktı, acılı anne isyan etti
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Selin'in ölümüyle ilgili davada karar ...
Doğal dikitler turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Doğal dikitler turizme kazandırılacak
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
BANÜ'nün 5 yılı ele alındı
YEREL HABERLER BANÜ'nün 5 yılı ele alındı
BANÜ İslami İlimler Fakültesi onaylandı
YEREL HABERLER BANÜ İslami İlimler Fakültesi onaylandı
Çözümün merkezi Altıeylül oldu
YEREL HABERLER Çözümün merkezi Altıeylül oldu
Karesi'de 1 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı
YEREL HABERLER Karesi'de 1 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı
Balıkesir'de polis 20 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 20 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
Bandırma'da sahte rakı operasyonları sürüyor
YEREL HABERLER Bandırma'da sahte rakı operasyonları sürüyor
Balıkesir'de 12 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 12 aranan şahıs yakalandı
Gönen'de Kaymakam Yurt alınan önlemleri denetledi
YEREL HABERLER Gönen'de Kaymakam Yurt alınan önlemleri denetledi
Gönen'de öğrencilere 80 tablet
YEREL HABERLER Gönen'de öğrencilere 80 tablet
Engelli Kamil'in isteğini Başkan Cakul yerine getirdi Pandemide canı sıkılan engelli genç, Başkan Cankul'un talimatı ile araçla gezdirildi
YEREL HABERLER Engelli Kamil'in isteğini Başkan Cakul yerine ...
(Özel) 63 yıldır ekmeğini ateş ve örsten çıkarıyor
YEREL HABERLER (Özel) 63 yıldır ekmeğini ateş ve örsten çıkarıyor
Edremit’te seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Edremit’te seyir halindeki otomobil yandı
Ocaklar'daki cinayet davasında karar çıktı
YEREL HABERLER Ocaklar'daki cinayet davasında karar çıktı
Ayvalık’ta 38 Kongo uyruklu mülteci kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 38 Kongo uyruklu mülteci kurtarıldı
Ayvalık'ın özel üretim zeytinyağları Beşiktaş kulübüne gidiyor
YEREL HABERLER Ayvalık'ın özel üretim zeytinyağları Beşiktaş ...
Balıkesirli gençler doğa yürüyüşünde buluştu Yürüyüş esnasında sokak hayvanları beslendi
YEREL HABERLER Balıkesirli gençler doğa yürüyüşünde buluştu Yürüyüş ...
Balıkesir'de otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobil takla attı: 4 yaralı
İvrindi Belediyesinden kıyafetlere geri dönüşüm Senin eskin yeniye dönüşecek
YEREL HABERLER İvrindi Belediyesinden kıyafetlere geri dönüşüm Senin ...