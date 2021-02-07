Burhaniye’de bir mahalleye kısmi karantina

Burhaniye ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bazı evlerde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine Kızıklı mahallesinde kısmi karantina uygulanmasına karar verdi. Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında bir araya gelen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kızıklı’da görülen vakaların artmaması için bir takım tedbirler aldı.

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi,”Bu kapsamda İlçemizde kırsal mahallelerimizden, Kızıklı Mahallesi’nde vakaların görülmesi, artışa meyilli olması nedeniyle, hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek için; vaka ile birlikte ikamet eden temaslıların bulunduğu hanelerin ve vaka ile temaslı olan farklı hanelerde ikamet eden kişilerin bulunduğu hanelerin izolasyon süreleri bitene dek hane karantinasına alınmasına, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararın ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir”

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