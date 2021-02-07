Ormanın sincap adamları ayda 15 bin TL kazanıyor Bunlar da sincap adamlar Ağaçlara tırmanıp ayda 15 bin lira kazanıyorlar

Ormanlarda 3040 metre yükseklikte ağaçlara tırmanarak onları budayan sincap adamlar hem genç ağaçların büyümesine yardımcı olurken hem de ayda 15 bin lira kazanıyorlar.

Türkiye’de 12 kişinin yaptığı ve sincap adam olarak adlandırılan mesleğin sahipleri zorlu bir görev yapıyorlar. Özel ekipmanlar ile 3040 metrelik ağaçlara tırmanarak genç fidanların ışık alması için budama yapan ekip günden 10 ile 15 ağaç arasında budama yapabiliyor.

Yükseklerde çalışmanın zorluklarını ve keyifli yanlarını anlatılar. Ormanların gençlik olarak adlandırılan fidanların daha iyi ve kaliteli yetişmesi için yetişkin çam ağaçlarının budanması işini yapan Cengiz Cantırık “Buraya geldik. Bu büyük ağaçların altındaki gençliği kurtarmak için dallarını toparlıyoruz. Önce iş güvenliğimizi sağlayarak ekipmanlarımız ile bir sincap gibi tepesine tırmanarak çıkıyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru budakları budaya budaya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya indiğimiz zaman hasar çok olur. Aşağıdaki genç fidanlara zarar vermemek için dikkat ediyoruz” dedi.

Ayda ortalama 15 bin lira kazandıklarını altını çizen Cantırık “Yeni nesiller ilgi göstermiyor ama göstermelerini tavsiye ederim. Biz sabit değiliz. Bu gün var isek yarın yokuz. Bu işler devam edecek. Ama parası güzel. Yapmak isteyenlere tavsiye ederiz. Günlük gelirimiz 500 TL’den aşağıya düşmez” dedi.

Balıkesir’in Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Gürgendağ İşletme sınırları içinde 7 buçuk hektarlık alanda Kazdağları’nın tabii Karaçam gençleştirme çalışmaları kapsamında yürütülen budama faaliyetinin bir hafta daha sürmesi planlanıyor.

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