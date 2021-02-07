TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Akhisarspor: 0

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TFF 1. Lig’in 20. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Akhisarspor karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor Taşkın Çalış'ın attığı 3 golle 30 kazandı.



Maçtan dakikalar

13. dakikada Hasan Özkan’a yapılan faul ile kazanılan serbest vuruşu Taşkın Çalış’ın sert şutunu Kaleci Halil’in ellerinde kaldı.

16. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mert Örnek’in pasını Enes İslam pasını hemen Mert Örnek’e verdi. Gelen pası Akhisar defansından Göksu taca uzaklaştırdı.

23. dakikada gelişen Akhisarspor atağında Toure’nin pası ile ceza sahasına giren Cihat’ın sert şutunu Kaleci Atilla uzaklaştırdı.

39. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında topla buluşan Mıhalovic’e faul yapan Onurcan Güler hakem Kutluhan Bilgiç’ten 2. sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile atıldı.

41. dakikada Balıkesirspor’un kazandığı serbest atışı Taşkın Çalış direkt kaleye gönderdi. Top ağlarla buluştu. 10

44. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Arb Manaj gole giderken Kaleci Halil Yenal topu ceza sahası dışında eliyle müdahalesine hakem direkt kırmızı kartını gösterdi.

45. dakikada kazanılan serbest vuruşta Taşkın Çalış topu filelerle buluşturdu. 20

90. dakikada kazanılan serbest vuruşta Taşkın Çalış topu kalecinin solundan ağlarla buluştu. 30



Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Burak Cansız xx, Mert Bulut xx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xxx, Mert Örnek xxx, Batuhan İşçiler xxx, Oğuzhan Çapar xxx, Arb Manaj xxx (Roman Bezjak dk. 82 ?), Enes İslam Örnek xx (İbrahim Halil Çolak dk. 56 xx), Hasan Özkan xxx (Foxi Ketheovama dk. 82 ?), Nemanja Mihajlovic xx (Muhammed Enes Durmuş dk. 69 ?), Taşkın Çalış xxxx, Cumali Bişi xx (Anıl Taşdemir dk. 56 x)

Yedekler: Yiğithan Kır, Serdar Güncü, Mahatma Otoo, Birol Parlak

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Akhisarspor: Halil Yenal xx, Onurcan Güler xx, Semih Görer xx, Paul Fadıala Keıta xx, Delarge Dzon xx (Bertuğ Bayar dk. 86 ?), Alya Toure xx (İbrahim Sissoko dk. 75 ?), Yusuf Cihat Çelik x (Yavuz Serkan Özbakan dk. 46 ?), Kadir Keleş xx, Göksu Mutlu xx, Doğukan Nelik xx, Mert Özyıldırım x (Emircan Seçgin dk. 44 x)

Yedekler: Orhan Taşdelen, Berat Onur Pınar, Gökmen Aydoğdu, Kemal Cingirt, Akwo Tarh Ayuk Taku, Nsıma Peter

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Goller: Taşkın Çalış dk. (41, 45 ve 90) (Balıkesirspor)

Kırmızı kartlar: Onurcan Güler (dk. 39), Halil Yeral (dk. 42) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Cumali Bişi (Balıkesirspor), Alya Toure, Semih Görer, Yavuz Serkan Özbakan (Akhisarspor)

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