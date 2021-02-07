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Balıkesirspor - Akhisarspor maçının ardından Yusuf Şimşek: “Kötü oynamamıza rağmen net bir skorla kazanmak önemliydi” Mesut Dilsöz: “Maç bizim adımıza içinden çıkılmaz bir hale geldi”

İHA

Balıkesirspor - Akhisarspor maçının ardından Yusuf Şimşek: “Kötü oynamamıza rağmen net bir skorla kazanmak önemliydi” Mesut Dilsöz: “Maç bizim adımıza içinden çıkılmaz bir hale geldi”

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor sahasında Akhisarspor’u 30 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.
Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Bundan sonraki bütün maçlarımızı kazanmak için çıkacağız. Bir an önce de bu hengameden kurtulmamız gerektiğimizi düşünüyorum" dedi.
Ş imşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, futbolcularını tebrik etti. 10 haftadır kazanamayan bir Balıkesirspor olduğunu hatırlatan Şimşek, "Psikolojik olarak kabul etmeleri biraz zor oldu ama güzel bir konuşma yaptık. Oyuncularımızı bir haftadır motive etmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki kötü oynamamıza rağmen 30 gibi bir net skorla galip geldik. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum." diye konuştu.
Şimşek, kendilerinin kulübe gelmelerinde emeği geçen başkana ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Takımın başına geçtikten sonraki ilk maçı kazandıkları için mutlu olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:
"Çok şükür ki iyi başladık, Allah'ın izniyle bundan sonraki maçlarımızı da belki çok fazla müthiş bir oyun oynamayabiliriz ama en azından müthiş bir mücadele göreceksiniz. Kazanmayı isteyen, arzulayan bir takım göreceksiniz. Kadromuz geniş, 35 futbolcumuz var. İnşallah hepsinden yavaş yavaş faydalanacağım çünkü rekabet başarıyı artırır. İnşallah bu galibiyet bizi ayağa kaldırmak için bir sebeptir, bir yoldur. İnşallah bu yolumuzu da kazasız belasız atlatırız. Bundan sonraki bütün maçlarımızı kazanmak için çıkacağız. Bir an önce de bu hengameden kurtulmamız gerektiğimizi düşünüyorum."
Şimşek, izin yapmadan fedakarlık yapıp çalışarak yarından itibaren Menemenspor maçına hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

Akhisarspor cephesi
Maç sonunda konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz arka arkaya gelen kırmızı kartlar ve frikik golleriyle maçın kendileri adına içinden çıkılmaz bir hal aldığını söyledi. Dilsöz, "Direkt rakibimizle olan maçımız kaybettik. Bizim için önemli bir maçtı. Oyuna iyi başladık. Maçtan önce analizini yaptığımız rakibimize göre bir oyun kurgusuyla sahada oynadık. 35. dakikaya kadar kalemizde tehlike görmedik. Bu süreçte goller de kaçırdık. İki tane net pozisyonumuz var. 39 ve 42’de gelen iki kırmızı kart ve frikik golü maalesef maçı başka bir boyuta taşıdı. Böyle maçlarda bir eksikle kalmak bile durumu zora sokarken iki eksikle kalmamız bizi içinden çıkılmaz bir duruma soktu. İkinci yarı da oyunu artık tutmak için mücadele ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum mücadelelerinden dolayı. Artık önümüzdeki Samsun maçına odaklanacağız” dedi.

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