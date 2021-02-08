Balıkesir'de aranan 9 şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan şüpheliyi yakalarken adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye ve Edremit İlçelerinde 07.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 9 aranan şahıs yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 6 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 1 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet marka ve modeli belli olmayan 7,65 mm çapında ateşli silah, 1 adet marka ve modeli belli olmayan kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
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