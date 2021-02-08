Balıkesir'de 19 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 13 ayrı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 07.02.2021 tarihinde yapılan 13 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık ve Bigadiç İlçelerinde 19 şüpheli şahsı yakalandı ve yakalanan 5 şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 14 şüpheli şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 2,13 gram sentetik kannabinoid, 5 bin 329 adet sentetik ecza hap, 3,25 gram esrar, 88,02 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin TL para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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