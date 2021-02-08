Erdekli sporcu Aleyna Karaca Türkiye şampiyonu

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Aleyna Karaca, İstanbul'da yapılan U20 Türkiye Salon Şampiyonası'nda 1.74’lük atlayışı ile 13 Şubat'ta Bulgaristan'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

U20 Türkiye Salon Şampiyonası İstanbul’da yapıldı. Şampiyonada piste çıkan Erdek’li 18 yaşındaki atlet Aleyna Karaca, yüksek atlamada elde ettiği 1.74’lük derece ile Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Bu başarısı ile birlikte Aleyna Karaca, 13 Şubat 2021 tarihinde Bulgaristan’da yapılacak olan Balkan Şampiyonası’na katılma hakke elde etti.

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan, Aleyna Karaca’nın yüksek atlama branşında kendinden 2 yaş büyük rakipleriyle yarışıp, kişisel en iyi derecesi 1.74’lük atlayışını gerçekleştirerek U20 Yüksek Atlama Türkiye Şampiyonu olmayı başardığını söyledi. Aleyna Karaca’nın bu başarısıyla 13 Şubat 2021 tarihinde Bulgaristan’ın Sofya şehrinde yapılacak olan Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edeceğini belirten Gülhan “Aleyna Karaca 1.74’lük atlayışıyla önemli bir derece yaptı. Ağustos ayında İtalya’da yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası baraj derecesine 2 cm kaldı. Daha zamanımız var inşallah onu da başaracağız” dedi.

Sıradaki hedeflerini ülkemizi en iyi şekilde Bulgaristan’da yapılacak Balkan Şampiyonası’nda temsil etmek olarak işaret eden Gülhan, devamında şöyle konuştu:

“Bu başarımız bir günlük başarı değildir. Sporcum Aleyna Karaca ile 8 yıldır aralıksız çalışıyoruz. Ve uzun süreli bu çalışmalarımızın karşılığını yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Elit seviyede sporcu yetiştirmek çok zor, onun için kulübümüz sporcusu Aleyna ve diğer sporcularımızın değerini bilmeliyiz. Sporcunun bedensel durumu ne kadar önemliyse, psikolojik durumu da bir o kadar önemlidir. Ben sporcularımın performanslarını arttırmaya çalışırken onların sadece antrenmanlarıyla değil, özel yaşantılarından, beslenmelerinden, derslerinden aklınıza gelebilecek diğer bütün durumlarıyla ilgilenmeye çalışıyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz sürekli bizi arayıp bilgi aldı. Bu davranış bile sporcumun ve benim motivasyonumu önemli derecede arttırdı. Ben başta sporcu velilerimiz olmak üzere bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Balkan Şampiyonası’nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın".

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