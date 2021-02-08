98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüpheliler, adliyeye sevk edildi

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR´de 98 erkeği `jigolo yapma vaadiyle´ dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10'u kadın 49 şüpheliden 23'ü adliyeye sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran kimliği açıklanmayan bir kişi, `jigolo yapılacağı´ vaadiyle kandırılıp, dolandırıldığını bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak günü, Gaziantep'te 3, İstanbul'da 46 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

98 erkeği `jigola yapma' vaadiyle dolandırdıkları saptanan 10'u kadın 49 şüpheli, Balıkesir´e getirildi. Şüphelilerden 23'ü emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah, adliyeye sevk edildi. 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-02-08 12:05:33



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