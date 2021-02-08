Gazeteci Atilla Kaya'nın baba acısı

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Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Disiplin Kurulu Başkanı, Haberci Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Atilla Kaya'nın babası Mücteba Kaya vefat etti.

Cuma günü rahatsızlanarak kaldırıldığı Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kaya, solunum yetmezliği sonucu bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Mücteba Kaya, 74 yaşında ve 3 çocuk babasıydı. Kaya'nın cenazesi 9 Şubat Salı günü Urgancı Camiinde (Necatibey Eğitim Fakültesi karşısı) öğle vakti kılınacak namazının ardından Altıeylül ilçesine bağlı Gökköy Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

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