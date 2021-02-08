Balıkesir'de yılların su sorunu çözüldü



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz´ın seçim vaatleri arasında yer alan Bandırma´nın kırsal mahallerindeki temiz içme suyu problemi, yeni hizmete açılan içme suyu temini, terfi ve isale hattı ile çözüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim vaatlerini bir bir yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını belirtirken, mahalle muhtarları, "Yılların su sorunu çözüldü. Biz bu suya kavuşacağımızı hayal bile edemezdik" dediler.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim vaatlerini yerine getiriyor.

Bandırma´nın, Yenisığırcı, Doğruca, Akçapınar ve Ömerli Mahalleleri'nin su problemi, yeni hizmete açılan içme suyu temini, terfi ve isale hattı ile çözüldü. Daha önce 9 kuyudan `İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliği´ne uygun olmayan su ile vatandaşlar içme suyu ihtiyaçlarını gideriyordu. Terfi istasyonunun devreye girmesiyle Bandırma merkezdeki içme suyu arıtma tesisinden iletim hattı ile kırsal mahallelere su verilmeye başlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim vaatlerini bir bir yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, arsasını bağışlayarak, tesisin yapılmasının önünü açan Hacı Hamdi Kaptan´a da teşekkür etti.

`SAĞLIKLI SUYA KAVUŞTUK´

Daha önceki kullandıkları içme suyunun standartların çok altında olduğunu söyleyen Ömerli Mahallesi Muhtarı Murat Karaca "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bandırma merkezden getirilen daha güvenilir, sağlıklı, kaliteli suya kavuştuk. Sudan memnunuz Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Doğruca Mahalle Muhtarı Adem Taştekin de "Yaklaşık 100 yıldır süren su sorunumuzu seçim döneminde mahallemize gelen Yücel başkanımıza aktardım. O da bu konuya duyarsız kalmayarak, sorunlara el attı. Yaklaşık 1 yıl önce başlayan projemiz 7 ay içerisinde tamamlandı. Mahallelilerin memnuniyetini dile getiriyorum ve Yücel başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'HAYAL BİLE EDEMİYORDUK'

Kırsal Akçapınar Muhtarı Hüseyin Kocabıyık ise, 32 yıldır muhtarlık yaptığını belirterek, "Bandırma´daki kaliteli suyun mahallemize kadar geleceği hiç aklımıza gelmezdi, sürpriz oldu. Çok mutluyuz, Başkanımız Yücel Yılmaz´a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tesis açılmadan önce mahallelerinde büyük sıkıntılar çektiklerini vurgulayan Yenisığırcı Muhtarı Özden Gümüş, "İçmeye değil, normal kullanmaya bile su bulamıyorduk. Bu tesisin yanı sıra başkanımızın talimatı ile 100 tonluk depomuz, ana pompamız ve hatlarımız yenilendi. Tesisin yapımında emeği olan Yücel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-02-08 16:37:21



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