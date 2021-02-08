Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Bazı balıkçı tekneleri şiddetli lodostan zarar görürken, dev dalgalar adeta sahilleri dövdü.
Ayvalık, Edremit ve Burhaniye sahillerinde şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Edremit Körfezi'nde öğle saatlerinde etkili olan lodos, balıkçı teknelerin bazılarının batmasına neden oldu. Bazı tekneler de su aldı. Dev dalgalar sahilleri adeta dövdü.
Sahil kenarındaki kafelerin bahçe kısımlarına kadar gelen dalgalar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2021-02-08 17:40:09
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