TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Türkiye'de koyun eti tüketimi yüzde 10 arttı

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, son bir yılda ülke genelinde koyun eti tüketiminin yüzde 10 artığını açıkladı. Türkiye'deki koyun sayısının 6 buçuk milyonluk artış ile 55 milyona ulaştığını belirten Çelik, koyun sayısındaki hedefin 90 milyon olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 48 milyon 500 bin olan koyun sayısı, 2020 yılında 55 milyon olarak kayıtlara geçti. Küçükbaş hayvan üreticisinin, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde daha büyük bir özveriyle çalıştığını kaydeden TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, koyun sayısında hedeflerinin 90 milyona ulaşmak olduğunu söyledi. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl, nüfus başına bir koyun olmak üzere, 90 milyonluk bir hedefe ulaşılması talimatını vermişti. Biz de bu talimat doğrultusunda eylem planımızı hazırladık. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile birlikte özellikle yetiştiricinin önünü açmak adına gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu talimatı verdiği zaman koyun sayımız 48 milyon 500 bindi. Biz 2020 yılını 55 milyon ile kapattık. Hedef doğrultusunda koyun sayımızı, pandemi sürecine rağmen 6 buçuk milyon baş artırdık" dedi.

Dünya genelinde salgın hastalık nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirten Çelik şöyle dedi:

"Pandemi sürecine rağmen bizim üreticimiz bu anlamda ciddi bir artış sağladı. Cumhurbaşkanımızın tüm talimatlarına özellikle bizim yetiştiricilerimiz birebir uyuyor. Biz bu hedef doğrultusunda koyun sayımızı peyderpey artırıyoruz. Birkaç sene içinde bu hedefe ulaşacağımızı umut ediyoruz. Bizim bilinçli bir şekilde bu işi sürdürmemiz lazım. Küçükbaş hayvancılık, teknolojiyle değil, insanla yapılacak bir iş. Bizim teknolojiye değil, insana ihtiyacımız var. Bu anlamda çobanlık desteklemelerinin 5 aydan, 1 yıla çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü süreklilik gerektiren bir iş. Bunun yanında destekleme kalemlerinin artırılması, girdi maliyetlerini düşürecektir. Bizim ülkemiz üretime müsaittir. Dolayısıyla bu yapıldığı zaman, ülke ekonomisine de bir katma değer sağlamakla birlikte dışa bağlı kalmayacağız. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi kendi kendimize yeten bir ülke olmak zorundayız. Gıdayı her zaman parayla bulamazsınız. Örneğin, şu an pandemi sürecinde bütün dünya özellikle gıda ve sağlık derdine düştü. Biz bu süreci en az hasarla geçiriyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da `Durmak yok, yola devam´ sloganıyla Allah´ın izniyle mücadelemize devam ederek, 90 milyon koyun hedefimize ulaşmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Ayrıca toplam kırmızı et tüketimi içindeki koyun eti tüketimi oranı da yüzde 12´lerden yüzde 22 civarına çıktı. Yani son 1 yıllık sürede koyun eti tüketiminde yüzde 10'luk bir artış yaşandı."

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-02-09 12:01:21



