Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN-Alper ÇOBANOĞLU/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor.Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Balıkesir merkezli Adıyaman, Bursa, Kahramanmaraş, Manisa ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ederken, 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN-Alper ÇOBANOĞLU
2021-02-09 12:06:28
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