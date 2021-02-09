Eski başkan Güneş'in oğlu kazada hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Doğan Güneş (35) idaresindeki 10 DG 222 plakalı otomobil, İzmirİstanbul otoyolu 238. kilometresi Ertuğrul Viyadüğü mevkisinde, Mehmet İrik yönetimindeki 35 ANT 122 çekiciye bağlı 10 ACV 195 plakalı römorka arkadan çarptı.

Kazada, Eski Susurluk Belediye Başkanı ve Eski AK Parti İlçe Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş olay yerinde hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.