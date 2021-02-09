Burhaniye’de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

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Burhaniye ilçesinde, dün gece çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Yangın, kırsal Korucaoluk mahallesi yakınında meydana geldi.

Burhaniye de yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Gece saatlerinde çıkan yangına, orman ekipleri ile köylü vatandaşlar müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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