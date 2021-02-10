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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönen'de 55 öğrenciye klavyeli tablet dağıtıldı

İHA

Gönen'de 55 öğrenciye klavyeli tablet dağıtıldı

Gönen Ticaret Borsası tarafından 55 adet klavyeli tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Tabletlerin dağıtımını Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt , İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, Meclis Başkanı Nail Çalışkan ve Meclis Üyeleri gerçekleştirdiler.
Tablet dağıtım törenlerinde bir konuşma gerçekleştiren ilçe Kaymakamı Arslan Yurt; " Bu güne kadar Gönen'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 173 Tablet, Gönen İlçe Belediyesi 106, Gönen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 160 tablet, Hayırseverler tarafından 50 tablet, Gönen Ticaret Odası tarafından 55 ve Gönen Ticaret Borsası tarafından da 55 olmak üzere toplamda 599 tableti ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ile buluşturduk" dedi.
Gönen Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mutlu; " Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında Gönen İlçemizde online eğitim alan ihtiyaç sahibi 55 öğrencimizi klavyeli tabletleri ile buluşturduk. Bizleri kırmayan Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay ve Gönen Ticaret Borsası Meclis Üyelerine teşekkür ederim. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum" dedi.
Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay; " İlçemizde tespit ettiğimiz 800 ihtiyaç sahibi öğrencimizin 599 tanesini tabletleri ile buluşturduk. Diğer öğrencilerimize de en yakın sürede tabletleri ile buluşturacağız. Başta Milli Eğitim Bakanlığımıza, Kaymakamlık himayesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Gönen Belediyesine, Gönen Ticaret Odasına, Gönen Ticaret Borsasına ve hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Online eğitim alan öğrencilerimize başarılar diliyor en kısa sürede yüz yüze eğitim de buluşmak üzere" dedi.

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