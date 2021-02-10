Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 5 ayrı çalışmada 6 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Ayvalık ve Bandırma İlçelerinde yapılan 5 ayrı çalışmada, 6 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan 6 şüpheli şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 108 adet sentetik ecza hap, 5,50 gram esrar maddesi ve 5,61 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

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