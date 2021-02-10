Döküm Fabrikası'nda patlama: 6 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Döküm Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
GönenBandırma Karayolu Taştepe mevki'inde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir Döküm Fabrikası'nda sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen Grup Amirliği İtfaiye ekiplerince müdahale edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken patlamanın etkisi ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Hakan A., Üzeyir Y., Aytekin D., Turgay D., Erkan Ö, ve Tuncay K. isimli şahıslar yangın mahallesine gelen çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ile Gönen ve Bandırma'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.
Olayın ardından patlamanın olduğu fabrikayı ziyaret eden Gönen Kaymakamı Arslan Yurt yetkililerden bilgi aldı.
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