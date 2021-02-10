Bakan Pakdemirli Balıkesir Valiliğini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Bekir Pakdemirli, Vali Hasan Şıldak, Balıkesir milletvekilleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Pakdemirli ile birlikte AK Parti il kongresine katılmak için Balıkesir'e gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Denizli Milletvekili Şahin Tin de ziyarette hazır bulundu. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçen Pakdemirli ve Kurtulmuş'a Şıldak tarafından hediyeler taktim edildi. Ziyaret daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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