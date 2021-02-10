İvrindi Belediyesinde en düşük net maaş 3 bin 350 TL

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İvrindi Belediyesinde en düşük net maaş 3 bin 350 TL

İHA

İvrindi Belediyesinde en düşük net maaş 3 bin 350 TL

İvrindi Belediyesi Personel A.Ş. ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandırıldı. Buna göre en düşük işçi ücreti 3 bin 350 lira olacak.
İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Önder, Hizmet İş Sendikası İl Başkanı Savaş Dal, İvrindi BELTOD Müdürü Metin Sadıç, Belediye Birim Müdürleri ve Belediye Personelinin katılımları ile Belediye Şirketi bünyesinde çalışan personelin haklarının iyileştirilmesine yönelik yeni sözleşme imzalandı.
Başkan Cengiz, "İşçilerimiz emeğinin karşılığını almaya devam edecek"
Belediye bünyesinde ilçesi için çalışmalarını fedakarca sürdüren personel için iyileştirme çalışmalarına yönelik görüşmeleri olumlu yönde sonuçlandırdıklarını ifade eden Başkan Cengiz “ İlimizde şu ana kadar toplu sendika sözleşmesi gerçekleştiren bir kaç İlçeden biriyiz. İşçilerimizin daha iyi imkanlara kavuşturulması için mücadele ediyoruz. İlçemizin en ücra noktasına dahi hizmet götürmek için fedakarca çalışan personelimizin haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yürütüyoruz. Bu yönde de ince eleyip sık dokuyarak, süreci personelimizi memnun etme gayretinde bulunarak sonuçlandırdık” dedi
En düşük net maaş 3350 TL olacak
İvrindi Belediyesi Personel AŞ. bünyesinde çalışan personelin maaşlarının en düşük net 3 bin 350 TL olması hususunda anlaşmanı sağlandığını dile getiren Başkan Cengiz “ İlçemize hizmet götürme anlamında köprü görevi gören değerli çalışan arkadaşlarımıza hak ettikleri zam artışını uzun süren görüşmeler ile neticelendirdik. Gönül ister ki daha çok verelim ama ne yazık ki her istediğimizi, dilediğimiz gibi yerine getirmeyebiliyoruz. Lakin bu anlaşma ile 2021 ilk 6 ayı için bekar, hiç mesaiye kalmamış bir işçinin maaşı net 3 bin 350 TL’nin altına düşmeyecek. Bununla birlikte ilk 6 ay için 120 TL olan günlük yevmiyeyi, ikinci 6 ay için net 127 TL’ye çıkartarak yani yüzde 6 oranda bir iyileştirme gerçekleştirerek işçilerimizin maaşlarına yansıtacağız. Bununla birlikte yol, yemek, yakıt ve çocuk parası gibi sosyal haklardaki artışlar da maaşlarına yansıyacak. Toplu iş sözleşmesinin en başta gecegündüz, hafta sonu, bayram, yılbaşı demeden, soğukta, yağmurda, ayazda, karda fedakarca çalışan, ilçemize hizmet ulaştırma anlamında elimiz ayağımız, bizim köprümüz olan emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye Belediyesi deprem için önlem adımları attı Burhaniye’de acil durum toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesi deprem için önlem adımları ...
Balıkesir'de 11 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 11 aranan şahıs yakalandı
Bakan Pakdemirli Balıkesir Valiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli Balıkesir Valiliğini ziyaret etti
Batı Marmara’da yoğun kar yağışı bekleniyor Beklenen kar yağışı Cumartesi gecesi başlayacak
YEREL HABERLER Batı Marmara’da yoğun kar yağışı bekleniyor Beklenen ...
Döküm Fabrikası'nda patlama: 6 yaralı
YEREL HABERLER Döküm Fabrikası'nda patlama: 6 yaralı
Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu
Ahşap ustası, siparişe yetişemiyor
YEREL HABERLER Ahşap ustası, siparişe yetişemiyor
(ÖZEL) Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim (TEKRAR)
YEREL HABERLER (ÖZEL) Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü ...
Gönen'de 55 öğrenciye klavyeli tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER Gönen'de 55 öğrenciye klavyeli tablet dağıtıldı
Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu
100 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüphelilerden 28´i tutuklandı
YEREL HABERLER 100 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran ...
Çağrı merkezi operasyonunda 28 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çağrı merkezi operasyonunda 28 kişi tutuklandı
Balıkesirsporlu futbolcu ismini spor tarihine yazdırdı
YEREL HABERLER Balıkesirsporlu futbolcu ismini spor tarihine ...
Dursunbey’de Doğalgaz İçin Tarihi Karar
YEREL HABERLER Dursunbey’de Doğalgaz İçin Tarihi Karar
(ÖZEL) Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim
YEREL HABERLER (ÖZEL) Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü ...
Hat-trick yapan Taşkın Çalış: Atacağımı hissettim
YEREL HABERLER Hat-trick yapan Taşkın Çalış: Atacağımı hissettim
Balıkesir'de jandarma 12 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 12 aranan şahsı yakaladı
Eski başkanın oğlu, kazada yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Eski başkanın oğlu, kazada yaşamını yitirdi
Jandarma'dan sahte rakı ve şarap operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma'dan sahte rakı ve şarap operasyonu
Ayvalık’ta yıllarca kullanılamayan tarihi çeşmeler suya kavuştu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta yıllarca kullanılamayan tarihi çeşmeler ...
Burhaniye’de 75 yaş üzeri vatandaşlar aşılandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de 75 yaş üzeri vatandaşlar aşılandı
Burhaniye’de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Burhaniye’de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan ...
Eski başkan Güneş'in oğlu kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eski başkan Güneş'in oğlu kazada hayatını kaybetti
Eski başkan Güneş'in oğlu kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eski başkan Güneş'in oğlu kazada hayatını kaybetti