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Bakan Pakdemirli: 2035 sonrasında su odaklı üretim yapmamız lazım

DHA

Bakan Pakdemirli: 2035 sonrasında su odaklı üretim yapmamız lazım


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, suyun daha az olduğu bir döneme girileceğine dikkat çekerek, özellikle 2035 yılı sonrasında su odaklı üretimin yapılması gerektiğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, AK Parti Balıkesir 7´nci Olağan İl Kongresi´nin ardından Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Projesi Küçükbaş Hayvan Dağıtım Programı'na katıldı. Programda, koyun yetiştiriciliği eğitimi alarak sertifikalandırılmış 25 kadın girişimciye, 15'er baş Karacabey merinos koyun ve birer koç için çekleri takdim edildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli burada yaptığı konuşmada suyun daha az olduğu bir döneme girileceği uyarısını yaptı. Su odaklı üretim yapılması gerektiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Türkiye´de bugün maalesef yediğimiz etin yüzde 10´u küçükbaş, yüzde 90´ı büyükbaştan geliyor. Dünyadaki bütün hesap mekanizmaları şunu söylüyor bize. Büyükbaş hayvanla ilgili üretim yaparsan yüzde 70 dünyadaki su kaynaklarını tüketirsin. Biz 2019´da tarım orman şuramızı yaptık. Burada su odaklı üretim yapılması tavsiye edildi. İşte bu sene su az. Allah´a şükür şu an Balıkesir biraz daha iyi gidiyor. Geçen seneye göre yüzde 10-15 daha fazla yağış almış durumda ama birçok ilimizde bu rakamlar tam tersi. Yani suyun daha az olduğu bir döneme gireceğiz. Özellikle 2035 sonrasında su odaklı üretim yapmamız lazım. Su odaklı üretim, sadece tarımsal ürünlerde olmuyor. Aynı zamanda hayvancılık alanında da suyu daha az tüketen, coğrafyanızın üretime daha müsait olduğu alanlarda üretim yapmanız lazım. Bir yandan tüketimi doğru yere yönlendirmek gerekiyor. Küçükbaşın eti daha lezzetli, kaliteli ve sağlıklı. O yüzden bu coğrafyanın alışkınlığı olan küçükbaş et tüketimine, tüketici seviyesinde teşvik etmemiz, alıştırmamız ve bu üretimi de artırmamız lazım" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ayrıca hayvancılık anlamında kıvırcık ve karacabey merinosunu soy kütüğü desteği kapsamına alındığını açıkladı. Soy kütüğü kaydı tutulan işletmelere hayvan başı 100 lira verileceğini açıklayan Bakan Pakdemirli ayrıca bu işletmelerden koç veya teke alanlara da 500 lira destekleme verileceği kaydetti.
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETİ TÜKETİMİ ARTMALI
Proje hakkında bilgi veren Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, "Orta Asya´da bölgesel olarak uyguladığımız bir projenin Türkiye´deki ayağının açılışını yaptık. Sera gazı salınımlarının azaltılması için küçükbaş hayvan verimliliğinin arttırılmasının desteklenmesi projesi. İklim değişikliği giderek etkisini arttırıyor. Özellikle büyükbaş hayvan üretiminin sera gazına olumsuz etkisi var. O nedenle de Türkiye´de küçükbaş hayvan üretiminin daha fazla yaygınlaştırılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızın büyük bir desteği var. Bakanlık ile beraber,  Balıkesir gibi küçükbaş hayvancılığın yapıldığı bir ilde bu modeli özellikle kadınların da aktif olarak hayvansal üretime katılımını destekleyen bu projeyle Orta Asya´daki kadınlarla da Türkiye´deki kadınlarımızı bir araya getirmiş olacağız. Tabi asıl amacımız, küçükbaş hayvancılık üretimini en etkili metotlarla yapılarak, verimliliğin arttırılması. Bu arada da iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması" dedi.
Bakan Pakdemirli, daha sonra `Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları´ kapsamında Tarım İl Müdürlüğünde değerlendirmelerde bulundu. Son 18 yılda Balıkesir'e 14,3 milyar lira yatırım ve destek yaptıklarını belirten Bakan Pakdemirli, "2020'de buğdayda yüzde 22, arpada yüzde 16, çeltikte de yüzde 18 fark vererek fiyatlardan büyük bir memnuniyet aldık. Hibe programlarımız kapsamında, 468 projeye 260 milyon lira hibe verdik. Balıkesir'de son üç yılda ormancılık faaliyetleri kapsamında, dile kolay 70 milyon ağaç diktik. Bu, belki bize değil ama geleceğimiz, çocuklarımız için son derece önemli. Bu yıl Karadağ ve Kazdağları bal ormanları kurulacak. Arıcılar bu sayede 6 milyon lira ek gelir sağlamış olacak" diye konuştu. 
Programa Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ve AK Parti milletvekilleri katıldı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-02-11 00:44:49

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