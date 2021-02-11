Balıkesir'de polis aranan 11 şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 13 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Burhaniye ve Edremit İlçelerinde 10.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 13 çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilenlerden 2 kişi tutuklandı ve 11 şahıs serbest kaldı.

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 1 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 1 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 3 adet fişek, 1 adet menşei belli olmayan ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 1 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1adet menşei belli olmayan kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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