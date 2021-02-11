Gönen'de 2. doz aşılamalar başladı

14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan Gönen Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına 2. doz aşılama bu sabah başladı. İlk aşı Başhekim Dr. Ersin Atıcı'ya yapıldı.
COVİD 19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında ilk aşıyı olan Başhekim Atıcı; "Gönen'de 14 Ocak tarihi itibariyle ilk doz aşılamalar sağlık çalışanlarına yapıldı. Daha sonra takvim sırasına göre Hastanemiz'de ve sağlık ocaklarında vatandaşlara aşılar yapıldı. Bugün saat.09:00 itibariyle sağlık çalışanlarımıza 2. doz aşıları yapılmaya başlandı. Bunun yanında şu ana kadar sisteme kaydını yaptıran 120 vatandaşımıza aşılama yapacağız" dedi.
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