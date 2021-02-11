Gömeç Belediyesi iyi ve kötü günlerde vatandaşının yanında Başkan Himam’dan ilçe tarihinde bir ilk

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam bir ilke daha imza attı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana ilçedeki tüm vatandaşlara ulaşmayı başaran Başkan Himam, ilçe sakinlerinin doğumundan vefatına kadar yanlarında olabilmek adına yepyeni bir projeyi hayata geçirdi.

Başkan Mehmet İrem Himam’ın talimatıyla; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmete sokulan Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri ekiplerince “Hoş geldin Bebek” ve “Taziye” projeleri hayata geçirildi.

Bu kapsamda; anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak, bütçelerine katkı sağlamak amacıyla 03 aylık bebeklere yönelik içinde; bebek çantası, eldivenli alt üst zıbın seti, şapka, battaniye, emzirme önlüğü ve havlu gibi gereçlerin bulunduğu “Hoş Geldin Bebek Seti” ile yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaşabilmek adına hazırlanan taziye paketlerinin ekiplerce gerçekleştirilecek ziyaretlerle ailelere teslim edileceği öğrenildi.

İlçede başlattıkları her iki proje hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, “Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri konusunda Gömeç Belediyesi olarak birçok eksikliğimiz vardı. Yeni dönemden itibaren belediyemiz hekimi Ayla Aksoy Güneri ile birlikte istişarelerde bulunarak birçok eksiğimizi tamamlama şansımız oldu. Bu vesileyle ilçemiz genelinde talep eden tüm vatandaşlarımıza el uzatma imkânımız oldu. Bu imkânlar doğrultusunda ihtiyaç sahibi tanımını muhtaçlıktan ayrı görüp, belediyemize ihtiyacı olan ve bizlerin yanlarında olmasını isteyen tüm hemşerilerimizin yanında olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, yeni çalışmamız olan ‘Hoş geldin Bebek’ ile Gömeç ilçe sınırları içerisinde doğan her bebek, Dr. Ayla Aksoy Güneri ve Sağlık Hizmetleri ekiplerimiz ile ziyaret edilecek rutin kontrolleri yapılıp anneye gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Aynı periyotta ekiplerimizce hazırlanacak Taziye paketlerinde ise vefat eden vatandaşlarımızın ailesini ziyarette bulunup onların yanlarında olarak herhangi bir ihtiyaçları doğrultusunda anında müdahale etmeyi planlıyoruz. Bilinmelidir ki, Gömeç'imizde yaşayan herkesin sevinci, sevincimiz; üzüntüsü ise üzüntümüzdür” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.