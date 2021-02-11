Edremit’te bin 35 öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak Edremit’te yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı

Yarı yıl tatilinin bitmesinin ardından 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime açılacak okullarla ilgili Balıkesir’in Edremit ilçesinde hazırlıklar sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 5 Şubat tarihli yazısı doğrultusunda Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak yüz yüze eğitimle ilgili önemli kararlara imza attı. Kurul üyeleri kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik olduğu gibi yüz yüze eğitim konusunda da uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlediler.

Alınan önlemler doğrultusunda Edremit’te 15 Şubat’ta yalnızca okul öncesi ve birleştirilmiş sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim başlayacak. Köy okulu statüsünde olan ve 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime alınması beklenen Kızılkeçili İlkokulu ve Ortaokulu, Ortaoba Eşref Kaya İlkokulu ve Ortaokulu ile Yolören Esin Akpınar İlkokulu ve Ortaokullarında uzaktan eğitime devam kararı alındı. Bu okulların bulunduğu mahallelerde mevcut Covid19 salgınının seyri ve bu okullardaki fiziki yeterlilikler değerlendirildiğinde, okul içi ve dışı alanlarda metrekareye düşen öğrenci sayısının fazla olması, öğrencilerin tek oturma imkanı olmaması ve Covid19 pozitif vaka ve temaslı sayısında artış olması sebepleriyle açılmaması kararı alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda Edremit’te 15 Şubat’ta 17 okulda 928 okul öncesi öğrencisi ile 107 ilkokul birleştirilmiş sınıf öğrencisi olmak üzere toplam bin 35 öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak.

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