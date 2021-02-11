Ayvalık Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 250 lira oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi’yle Belediyeiş Sendikası Balıkesir Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Belediye ve sendika temsilcileri arasında varılan anlaşmaya göre; iki yıllık “Toplu İş Sözleşmesi” kapsamında, belediyede çalışan emekçilerin en düşük aldığı ücret 3 bin 250 lira, en yüksek ise 3 bin 800 olarak belirlendi.

Çalışanların ücretlerinde birinci yılın sonunda enflasyon oranında artış sağlanacağı öğrenildi.

Ayvalık için gecesini gündüzüne katan, gerektiğinde 24 saat aralıksız alın teri döken işçilerin emeklerinin karşılığını aldığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “2019 yılının Nisan ayında görevi devraldığımızda 300 milyon liralık borç yükünü kucağımızda bulduk. Bugün artık gelir gider dengesinde, gelirler lehine artışı sağlandık. Göğsümüzü gererek toplu sözleşmeler yapabiliyoruz. Çalışanların maaşlarını zamanında aldığı, emekli olan işçilerin tazminatlarının gününde yatırıldığı, piyasaya olan borçların gününde ödendiği güvenilir bir belediye konumuna geldik” dedi.

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