Karesi Belediyesi sıfır atık çalışmalarını erasmus ile geliştiriyor

Sıfır atık çalışmalarıyla Türkiye’nin ve Balıkesir’in öncü belediyeleri arasında yer alan Karesi Belediyesi bu çalışmalarını Erasmus Projeleri ile geliştiriyor.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’na İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından sunulan ve kabul edilen 20201TR01KA204093013 referans numaralı “Building adult competences in Zero Waste circular economy in Europe Avrupa’ da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı 208 bin 292 Avroluk Erasmus projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Projenin açılış toplantısına proje ortakları olan Balıkesir Üniversitesi ile beraber Karesi Belediyesi; Slovakya’dan Slovak University of Agriculture in Nitra, İspanya’dan Fundaciıon Universitat Jaume IEmpresa, İsveç’ten SWIDEAS ve Makedonya’dan EMKICE isimli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Proje başvuru sahibi kurum olan İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Akbulut ve Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Demir proje koordinatörlüğü görevleriyle beraber hayvansal/bitkisel atıkların dönüştürülmesi konusundaki sorumluluğu, sanayi atıklarının dönüştürülmesi konusundaki sorumluluğu da Balıkesir Meslek Yüksek Okulu’ndan Dr. Öğretim Üyesi Fatmagül Tolun yürütecek. Karesi Belediyesi’nden Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil ve Çevre Mühendisi Umut Gültekin projenin yaygınlaştırma faaliyetleri ve çoğaltıcı etkinlikli toplantılarının gerçekleştirilmesinde görev alacaklar.

Dijital sıfır atık rehberi oluşturulacak

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte ülkemizdeki tüm belediyelerinde kullanabileceği dijital bir sıfır atık rehberi oluşturacaklarını söyledi. Başkan Orkan, Avrupa Birliği ülkelerinde atıkların geri dönüşüm oranı yüzde 46 iken Türkiye'de yüzde 13. Türkiye’de de bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin önderliğinde Sıfır Atık Projesi yürütülüyor. Proje, 2023 yılına kadar Türkiye'de atıkların geri dönüşüm oranını yüzde 35'e çıkarmayı amaçlıyor. Bu çalışmalara en büyük desteği veren kurumlar arasında da Karesi Belediyesi yer alıyor. Hayvansal ve bitkisel üretim atıkları, kentsel organik atıklar ve sanayiteknoloji atıklarının değerlendirilerek ve dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması; Türkiye’de ve Avrupa Birliğinde ‘Sıfır Atığa’ (Zero Waste) dayalı Döngüsel Ekonomi (CE) politikalarında temel bir temadır. Ocak 2018'de ‘Kirleten Öder’ ilkesiyle revize edilen AB Sirküler Ekonomi Eylem Planında bu tür atıkların 2035 yılına kadar en fazla yüzde 10’a düşürülmesi ve % 90’nının dönüştürülmesi hedefleniyor" dedi.

