Balıkesirli gençler sağlık için yürüdü

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü kapsamında Balıkesir Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Değirmen Boğazı’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Değişen yaşam koşulları ve pandeminin de etkisiyle kapalı yerlerde bulunan ve gününün az bir kısmını hareket ederek geçiren gençler için Gençlik Merkezi liderleri doğa yürüyüşleri gerçekleştirmeye başladı. Değirmen Boğazı Kültür ve Tabiat parkına giden gençlerimiz 9,2 km.lik yürüyüş parkurunu tamamlayarak sağlıklı yaşama adım attılar. Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü kapsamında Gençlik merkezi gençlerimiz Covid19 tedbirlerine uygun olarak, başarılı bir şekilde yürüyüşlerini tamamladı.

Yapılan doğa yürüyüşünde, özellikle gençlerin yaşamış oldukları pandemi döneminde hayatı etkin yaşamanın bedensel ve ruhsal sağlıktan geçtiğini görmeleri, aktiviteyi hayatlarının merkezlerine koymaları gerektiğine dikkat çekildi.

Pandeminin etkisiyle kapalı yerlerde bulunan gençler için hareketli yaşamın önemine değinen Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Pandemi ve günlük hayatın stresine, kent yaşamına ara vermek, teknolojiden bir nebze uzaklaşıp sağlıklı yaşam konusunda attığımız adımları hızlandırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tüm gençlerimizi; doğayla bütünleşmek, sağlıklı adımlarla geleceğe yürümek için düzenlenen bu etkinliklere, katılmaya davet ediyorum” dedi.

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