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Ayvalık'da hortum yerleşim yerlerinin çatılarını uçurdu

İHA

Ayvalık'da hortum yerleşim yerlerinin çatılarını uçurdu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan hortum sonucu çok sayıda evin çatısı uçtu. Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve lodosun ardından hortum meydana geldi. Hortum sonucu bölgede bulunan çok sayıda evin çatısı uçarken olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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