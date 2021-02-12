Komşusu ile arazi sorunu olan vatandaş intihar girişiminde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komşusu ile arazi sorunu olan vatandaş intihar girişiminde bulundu

İHA

Komşusu ile arazi sorunu olan vatandaş intihar girişiminde bulundu

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde komşusu ile arazi anlaşmazlığı çıkan Celal Çakmak bir evin çatısına çıkarak, benzinle kendini yakmak istedi. İtfaiye ve jandarma vatandaşı çatıda etkisiz hale getirdi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz haftalarda kendisine ait olduğunu iddia ettiği arazide kazı çalışması başlatan Celal Çakmak isimli vatandaş, komşusunun şikayeti üzerine çalışmaları durdurmak zorunda kaldı. Yapılan ölçümler sonrası arazinin kendisine ait olmadığı ve arazinin kadastral yol olduğu ortaya çıkınca, Celal Çakmak kendisini yakarak intihar etmek amacı ile arazinin içinde bulunan evin çatısına çıktı.
Bu arazinin anne ve babasından kendisine miras kaldığını iddia eden vatandaş, araziyi yıllardan beri kullandıklarını iddia etti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarına rağmen çatıdan inmeyen Çakmak, belediye yetkililerinin gelmesini istedi. Olay yerine gelen Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan’ın ikna çalışmasın ardından, konuşmak amacıyla yanına bir jandarmanın gelmesini kabul etti. Çatıya çıkan jandarma, konuşarak oyaladığı esnada arka taraftan yaklaşan itfaiye eri, Celal Çakmak’ın üzerine atladı. Bu esnada elindeki benzini üzerine döken vatandaş çakmağı çıkarmak için büyük mücadele verdi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin zorlu müdahalesinin ardından tamamen etkisiz hale getirilen Çakmak, daha sonra çatıdan indirildi.
Sağlık kontrolü amacı ile ambulansa götürülen vatandaşın çatıdan indikten sonra ilk isteği ise maske oldu. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Çakmak daha sonra Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile telefonda görüştü. Sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınan vatandaş, daha sonra serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiçekçilerin 14 Şubat endişesi 14 Şubat’ta sevgililerin en çok tercih ettikleri çiçekler Hangi çiçek ne anlam ifade ediyor
YEREL HABERLER Çiçekçilerin 14 Şubat endişesi 14 Şubat’ta ...
Ayvalık'ta meydana gelen hortumun bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı Çatıları uçan ve sahili su basan Ayvalık drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta meydana gelen hortumun bilançosu gün ...
Turizm merkezi Ayvalık'ı hortum ve dolu vurdu Ayvalık Belediye Başkanı:"Şuan sayısını tespit etmekte zorlanıyoruz" "En büyük zarar gören bölge Sarımsaklı, Paşalimanı'nda da ciddi hasar var"
YEREL HABERLER Turizm merkezi Ayvalık'ı hortum ve dolu vurdu Ayvalık ...
Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
YEREL HABERLER Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
Ayvalık'da hortum yerleşim yerlerinin çatılarını uçurdu
YEREL HABERLER Ayvalık'da hortum yerleşim yerlerinin çatılarını ...
Sındırgı ve Erdek'de kablo ve su borusu hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı Kablo ve su borusu hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sındırgı ve Erdek'de kablo ve su borusu hırsızlığı ...
Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsı yakaladı
Balıkesirli gençler sağlık için yürüdü
YEREL HABERLER Balıkesirli gençler sağlık için yürüdü
Bakan Pakdemirli’den Manyas kelle peynirine övgü
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli’den Manyas kelle peynirine övgü
Altıeylül'de bütçe fazla verdi
YEREL HABERLER Altıeylül'de bütçe fazla verdi
Karesi Belediyesi sıfır atık çalışmalarını erasmus ile geliştiriyor
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi sıfır atık çalışmalarını erasmus ...
Müftülükten ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Müftü Topcan sırtı ile erzak taşıdı
YEREL HABERLER Müftülükten ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Müftü ...
Tabletler Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi
YEREL HABERLER Tabletler Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi
Burhaniye’de BUBYO Uygulama Oteli güvenilir turizmin adresi oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de BUBYO Uygulama Oteli güvenilir turizmin ...
Ayvalık Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 250 lira oldu
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 250 lira ...
Edremit’te bin 35 öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak Edremit’te yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Edremit’te bin 35 öğrenci yüz yüze eğitime ...
Gömeç Belediyesi iyi ve kötü günlerde vatandaşının yanında Başkan Himam’dan ilçe tarihinde bir ilk
YEREL HABERLER Gömeç Belediyesi iyi ve kötü günlerde vatandaşının ...
Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Samsunspor
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Samsunspor
Gönen'de 2. doz aşılamalar başladı
YEREL HABERLER Gönen'de 2. doz aşılamalar başladı
Balıkesir'de 6 şahsa uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 6 şahsa uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de polis aranan 11 şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis aranan 11 şahsı yakaladı
Korona virüse dikkat çekmek için heykellere maske taktılar
YEREL HABERLER Korona virüse dikkat çekmek için heykellere maske ...
Bakan Pakdemirli: 2035 sonrasında su odaklı üretim yapmamız lazım
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: 2035 sonrasında su odaklı üretim ...
Bakan Pakdemirli, Çoban Şevki ile buluştu Çoban Şevki'ye Bakan Pakdemirli'den sürpriz hediyeler
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli, Çoban Şevki ile buluştu Çoban ...