Balıkesir'de 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 8 ayrı çalışmada 8 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 11.02.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk, Edremit ve Burhaniye İlçelerinde yapılan 8 ayrı çalışmada, 8 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs adli kontrol kararı ile , yakalanan diğer 7 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakılmıştır. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 57 adet sentetik ecza hap, 29,31 gram esrar, 8,77 gram sentetik kannabinoid bonzai, 5,80 gram metamfetamin ve 4 adet ecstasy ele geçirildi.

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