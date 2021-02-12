Balıkesir'de polisten 83 ekiple bin 507 araca trafik kontrolü

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde 83 ekip ve 268 personelin katılımı ile araçlar, motosiklet ve traktörler üzerinde trafik uygulaması yaptılar. Uygulamalarda bin 554 kişiye GBT uygulanırken, bin 507 araç kontrol edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 11.02.2021 tarihinde 83 ekip ve 268 personelin iştirakiyle yapılan sabit ve seyir halindeki uygulamalarda bin 554 şahıs, 983 motosiklet, 77 traktör ve 447 araç sorgulanırken, 1 aranan şahıs ve 1 adet tabanca yakalanırken, 8 şahsa 17 bin 84 TL idari ceza uygulandı. Toplam 82 motosiklete 62 bin 266 TL cezai işlem, 6 traktöre 2 bin 419 TL cezai işlem, 2 araca trafikten men işlemi, 2 şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapılırken, toplam 8 araca bin 688 TL cezai işlem uygulandı.

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