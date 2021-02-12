Balıkesir'de 16 aranan şahıs yakalandı Adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı yakalarken, adlî makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Havran İlçelerinde 11.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 16 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı ve 11 şahıs serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 7 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 4 adet fişek, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız ateşli silah, 1 adet menşe'i belli olmayan 7.65 mm ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 3 adet fişek, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız ateşli silah, 2 adet marka ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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