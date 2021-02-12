Ayvalık’ta hortum yıktı geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta hortum yıktı geçti

İHA

Ayvalık’ta hortum yıktı geçti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, hortum, dolu ve şiddetli yağışın tahribatı gün ışığında ortaya çıktı.
Ayvalık’ta dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, dolu ve hortum un geride bıraktığı enkaz gün aydınlandığında ortaya çıktı. Ayvalık’ın dünyaca ünlü Sarımsaklı mevkiinde saat 21.00 sıralarında şiddetli yağış sırasında meydana gelen hortumda bazı evlerin çatıları uçtu. Ağaçlar devrildi. Hortumun zarar verdiği bölgede bazı elektrik nakil hatları da zarar görünce, bölgede enerji kesintisi yaşandı ve yaklaşık 2 saat sonra yapılan çalışmaların ardından enerji bölgeye yeniden verilebildi.
Ayvalık’ın Çamlık koyunda kıyıya bağlı olan 15 tekne alabora olup battı. Aynı bölgede bulunan Paşalimanı mevkiinde hortum yaklaşık 30 ağacı yerle bir etti. Ölen veya yaralananın olmadığı şiddetli yağış, dolu ve hortum sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Ayvalık Belediyesi ekipleri yola uçan çatı parçalarını kaldırabilmek için seferber oldu.
AFAD ekipleri hasar tespit çalışması yaparken, gün aydınlandığında hortum ve şiddetli rüzgârın beraberinde getirdiği olumsuzlukları yerinde inceleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaşanılan doğa olayı nedeniyle tüm Ayvalık halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Gün ağardığında yaşanılan durumu net olarak gözlemyebildiklerini kaydeden Başkan Ergin, “Şiddetli yağış ve fırtına sırasında meydana gelen hortum sebebiyle Sarımsaklı mevkiinde bazı binaların çatılarının cadde ve sokaklarda bulunan otomobil ve işyerlerine uçması sonucunda maddi hasarlar oluştu. Ayvalık Belediyesi’nin tüm ekipleri dün akşamdan beri sahada görev başındaydı. Belediyemiz bünyesindeki Paşalimanı Sosyal Tesisimiz’de de hortum nedeniyle çok ciddi maddi zarar meydana geldi. Biz buna da şükür diyoruz. Allah beterinden korusun. Hortum bir hat üzerinden gelmiş, o hat üzerinde de önüne ne geldiyse yıkıp geçmiş. Bizim için yaşanılan afette herhangi bir can kaybının olmaması mutluluk verici“ dedi.
Hortum sırasında her yerin toz duman olduğunu kaydeden Mahmut Aydın isimli vatandaş, “Dün akşam yağmur yağarken, bir anda oluşan hortum, karşımızda bulunan evin çatısını bizim apartmanın üzerine indirdi. O anda elektrik nakil hatları koptu. Gece saat 04.00’e kadar bölgemizde elektrik yoktu” diye konuştu.
Otomobili çatının altında kalan Alev Olgan ise, “Dün akşam saat 20.30 sıralarında hortum meydana geldi. Allah’tan bizim evin kepenkleri kapalı olduğundan dolayı pek evimiz zarar görmedi. Ama arabamız adeta pelt oldu. Yapacak bir şey yok. Herkese çok büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
Sarımsaklı’da ikamet eden Çiçek Zekai ise, “Dün akşam evde oturuyorduk. Kızımın doğum günü vardı. Tam pastayı kestiğimiz sırada, denizden gelen bir rüzgâr etkili oldu. O sırada bizim oturma odamızın penceresi açıktı. Oğlum pencereyi kapattığı anda çok büyük bir gürültü oldu. Bahçemizdeki çam ağacı devrildi. Evimizin salonundaki büyük pencerenin camları yerle bir oldu. Bahçe duvarları çöktü. Biz şok olduk. Her şey yaklaşık 3 dakikada oldu bitti” dedi.
Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Ayvalık Belediyesi ekipleri afet sonrasında seferber olarak yaraları sarmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık'taki hortumun dehşeti havadan görüntülendi Hortumun denizde ve karada verdiği tahribatın izleri silinmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Ayvalık'taki hortumun dehşeti havadan ...
Balıkesir'de 16 aranan şahıs yakalandı Adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 16 aranan şahıs yakalandı Adli makamlara ...
Balıkesir'de polisten 83 ekiple bin 507 araca trafik kontrolü
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 83 ekiple bin 507 araca trafik ...
Balıkesir'de 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Hortum çatıları uçurdu, asırlık ağaçları da kırdı...Başkan olay yerini inceledi Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: "Hortumun verdiği hasar büyük. Can kaybı olmaması en büyüt mutluluğumuz"
YEREL HABERLER Hortum çatıları uçurdu, asırlık ağaçları da kırdı... ...
Komşusu ile arazi sorunu olan vatandaş intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Komşusu ile arazi sorunu olan vatandaş intihar ...
Çiçekçilerin 14 Şubat endişesi 14 Şubat’ta sevgililerin en çok tercih ettikleri çiçekler Hangi çiçek ne anlam ifade ediyor
YEREL HABERLER Çiçekçilerin 14 Şubat endişesi 14 Şubat’ta ...
Ayvalık'ta meydana gelen hortumun bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı Çatıları uçan ve sahili su basan Ayvalık drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta meydana gelen hortumun bilançosu gün ...
Turizm merkezi Ayvalık'ı hortum ve dolu vurdu Ayvalık Belediye Başkanı:"Şuan sayısını tespit etmekte zorlanıyoruz" "En büyük zarar gören bölge Sarımsaklı, Paşalimanı'nda da ciddi hasar var"
YEREL HABERLER Turizm merkezi Ayvalık'ı hortum ve dolu vurdu Ayvalık ...
Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
YEREL HABERLER Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
Ayvalık'da hortum yerleşim yerlerinin çatılarını uçurdu
YEREL HABERLER Ayvalık'da hortum yerleşim yerlerinin çatılarını ...
Sındırgı ve Erdek'de kablo ve su borusu hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı Kablo ve su borusu hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sındırgı ve Erdek'de kablo ve su borusu hırsızlığı ...
Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsı yakaladı
Balıkesirli gençler sağlık için yürüdü
YEREL HABERLER Balıkesirli gençler sağlık için yürüdü
Bakan Pakdemirli’den Manyas kelle peynirine övgü
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli’den Manyas kelle peynirine övgü
Altıeylül'de bütçe fazla verdi
YEREL HABERLER Altıeylül'de bütçe fazla verdi
Karesi Belediyesi sıfır atık çalışmalarını erasmus ile geliştiriyor
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi sıfır atık çalışmalarını erasmus ...
Müftülükten ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Müftü Topcan sırtı ile erzak taşıdı
YEREL HABERLER Müftülükten ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Müftü ...
Tabletler Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi
YEREL HABERLER Tabletler Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi
Burhaniye’de BUBYO Uygulama Oteli güvenilir turizmin adresi oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de BUBYO Uygulama Oteli güvenilir turizmin ...
Ayvalık Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 250 lira oldu
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 250 lira ...
Edremit’te bin 35 öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak Edremit’te yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Edremit’te bin 35 öğrenci yüz yüze eğitime ...
Gömeç Belediyesi iyi ve kötü günlerde vatandaşının yanında Başkan Himam’dan ilçe tarihinde bir ilk
YEREL HABERLER Gömeç Belediyesi iyi ve kötü günlerde vatandaşının ...
Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Samsunspor
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Samsunspor