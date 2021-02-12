Altıeylül Belediyesi öğretmenleri ve öğrencileri ödüllendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül Belediyesi öğretmenleri ve öğrencileri ödüllendirdi

İHA

Altıeylül Belediyesi öğretmenleri ve öğrencileri ödüllendirdi

Altıeylül Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen başarı ödülleri ve okulum temiz sertifika dağıtım törenine katılan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, uzaktan eğitim sürecinde özverili çalışmalarıyla başarılı olan öğretmen ve öğrencileri ödüllendirdi.
Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisi sebebiyle yüz yüze eğitimden uzaktan eğitim modeline geçildiğini söyleyen Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, uzaktan eğitim modelinde öğretmen ve öğrencilerin EBA’yı etkin kullanımını artırarak bunu da akademik başarıya yansıtmak istediklerini dile getirdi. İl genelinde EBA’nın en aktif kullanıldığı ilçenin Altıeylül olduğunu söyleyen Keren “Eğitime olan desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Altıeylül Belediye Başkanımız Sayın Hasan Avcı’ya ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Avcı’dan öğretmenlere mesaj “sizin sözünüz benim sözümdür”
Pandemi sürecinde kapalı olan okulların eğitimine devam edebilmesi için kullanılan uzaktan eğitim platformu EBA, öğretmen ve öğrencilerin en büyük yardımcısı olmuştu. Bu süreçte çocuklarımızın eğitimini sürdürebilmesi için canla başla çalışan öğretmenler ile bu duruma kısa süre içinde adapte olarak başarılı olan öğrenciler, Yarış Ortaokulu’nda düzenlenen törenle Başkan Avcı tarafından ödüllendirildi. Covid19 pandemisi öncesinde de eğitime olan desteğini her mecrada gördüğümüz Başkan Avcı, uzaktan eğitim sürecinde başarılı olan öğretmen ve öğrencileri ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. Öğretmenlerin bir anne; bir baba kadar öğrencilerin üzerinde emeği olduğunu söyleyen Başkan Avcı, şerefli meslek erbabı kıymetli insanlarla aynı mekanda bulunmaktan şeref duyduğunu dile getirdi. Altıeylül Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Avcı “Altıeylül Belediyesi olarak en çok protokol imzaladığımız müdürlük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzdür. Burada da EBA ile ilgili başarılı olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile ilgili onları motive etmek adına üzerimize düşeni yapalım dedik. Biz Altıeylül olarak, özellikle Milli Eğitim Camiası açısından, Balıkesir’in bir numarası olmak için üzerimize düşen bir şey varsa bu konuda sizi desteklemeye her zaman hazırız. Öğretmen arkadaşlarım, eğer çocuklarımızı motive edecek; onların başarılarını taçlandıracak ne söz verirseniz, Belediye Başkanı olarak sizin sözünüz benim sözümdür. Ben bu konuda üzerime düşenin fazlasını yerine getireceğimi ifade etmek istiyorum” diyerek eğitime olan desteğini bir kez daha gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık’ta hortum yıktı geçti
YEREL HABERLER Ayvalık’ta hortum yıktı geçti
Ayvalık'taki hortumun dehşeti havadan görüntülendi Hortumun denizde ve karada verdiği tahribatın izleri silinmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Ayvalık'taki hortumun dehşeti havadan ...
Balıkesir'de 16 aranan şahıs yakalandı Adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 16 aranan şahıs yakalandı Adli makamlara ...
Balıkesir'de polisten 83 ekiple bin 507 araca trafik kontrolü
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 83 ekiple bin 507 araca trafik ...
Balıkesir'de 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Hortum çatıları uçurdu, asırlık ağaçları da kırdı...Başkan olay yerini inceledi Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: "Hortumun verdiği hasar büyük. Can kaybı olmaması en büyüt mutluluğumuz"
YEREL HABERLER Hortum çatıları uçurdu, asırlık ağaçları da kırdı... ...
Komşusu ile arazi sorunu olan vatandaş intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Komşusu ile arazi sorunu olan vatandaş intihar ...
Çiçekçilerin 14 Şubat endişesi 14 Şubat’ta sevgililerin en çok tercih ettikleri çiçekler Hangi çiçek ne anlam ifade ediyor
YEREL HABERLER Çiçekçilerin 14 Şubat endişesi 14 Şubat’ta ...
Ayvalık'ta meydana gelen hortumun bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı Çatıları uçan ve sahili su basan Ayvalık drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta meydana gelen hortumun bilançosu gün ...
Turizm merkezi Ayvalık'ı hortum ve dolu vurdu Ayvalık Belediye Başkanı:"Şuan sayısını tespit etmekte zorlanıyoruz" "En büyük zarar gören bölge Sarımsaklı, Paşalimanı'nda da ciddi hasar var"
YEREL HABERLER Turizm merkezi Ayvalık'ı hortum ve dolu vurdu Ayvalık ...
Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
YEREL HABERLER Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
Ayvalık'da hortum yerleşim yerlerinin çatılarını uçurdu
YEREL HABERLER Ayvalık'da hortum yerleşim yerlerinin çatılarını ...
Sındırgı ve Erdek'de kablo ve su borusu hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı Kablo ve su borusu hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sındırgı ve Erdek'de kablo ve su borusu hırsızlığı ...
Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsı yakaladı
Balıkesirli gençler sağlık için yürüdü
YEREL HABERLER Balıkesirli gençler sağlık için yürüdü
Bakan Pakdemirli’den Manyas kelle peynirine övgü
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli’den Manyas kelle peynirine övgü
Altıeylül'de bütçe fazla verdi
YEREL HABERLER Altıeylül'de bütçe fazla verdi
Karesi Belediyesi sıfır atık çalışmalarını erasmus ile geliştiriyor
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi sıfır atık çalışmalarını erasmus ...
Müftülükten ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Müftü Topcan sırtı ile erzak taşıdı
YEREL HABERLER Müftülükten ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Müftü ...
Tabletler Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi
YEREL HABERLER Tabletler Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi
Burhaniye’de BUBYO Uygulama Oteli güvenilir turizmin adresi oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de BUBYO Uygulama Oteli güvenilir turizmin ...
Ayvalık Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 250 lira oldu
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 250 lira ...
Edremit’te bin 35 öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak Edremit’te yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Edremit’te bin 35 öğrenci yüz yüze eğitime ...
Gömeç Belediyesi iyi ve kötü günlerde vatandaşının yanında Başkan Himam’dan ilçe tarihinde bir ilk
YEREL HABERLER Gömeç Belediyesi iyi ve kötü günlerde vatandaşının ...