Vali Şıldak ve protokol üyelerinden BAÜN Teknokent’e ziyaret

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve il protokol üyeleri, Balıkesir Üniversitesi Teknokent’i ziyaret ederek, Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’tan Teknokent’in gelişim süreci ve hedefleri hakkında bilgiler aldı.

Programa; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın yanı sıra Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ertem Küçük, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Ekrem Başaran ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel katıldı.

Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ziyaret programında yaptığı açıklamada, Teknokent’in üniversiteşehir, üniversitesanayi iş birlikleri bağlamında önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtirken, yoğun ilgiyle kısa sürede farklı sektörlerden çok sayıda girişimci ve firmanın Teknokent bünyesinde faaliyete geçtiğini dile getirdi. Teknoknet Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir’in eşliğinde Teknokent’te yer alan firmaların da ziyaret edildiği program sonunda Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, ziyaretleri ve ilgileri nedeniyle Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve protokol üyelerine teşekkür etti.

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