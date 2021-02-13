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BAÜN’de anlamlı etkinlik: “Sevmek İçin Engel Yok”

İHA

BAÜN’de anlamlı etkinlik: “Sevmek İçin Engel Yok”

Balıkesir Üniversitesi ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu iş birliğinde “Sevmek İçin Engel Yok” temalı bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve il protokol üyeleri ile spor ve sanat dünyasından isimler, Down sendromlu gençler ve çocuklarla buluştu.
Çağış Ka1mpüsü Burhan Erdayı Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın yanı sıra Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ertem Küçük, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Ekrem Başaran, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, il protokolünden temsilciler ile spor ve sanat camiasından tanınmış isimler katıldı.
Etkinlikte ilk olarak Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve protokol üyeleri, Down sendromlu gençler ve çocuklar ile bir araya geldi. Karşılıklı penaltı atışlarının yapıldığı, eğlenceli paylaşımların gerçekleştirildiği etkinlikte, Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri, günün anısına madalyalarını takdim ettikleri gençler ve çocuklarla hatıra fotoğrafları çekildi.
Etkinlikte daha sonra, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarının yanı sıra spor ve sanat camiasından; Açelya Elmas, Büşra Ahlatçı, Emre Aşık, Erkan Kolçak Köstendil, Mustafa Kocabey, Nuri Alço, Şenol İpek ve Ümit Şamiloğlu’nun katılımıyla, Down sendromlu çocuklar ve gençlerle salon futbolu gösteri maçı gerçekleştirdi. Etkinlik, plaket töreni ve hatıra fotoğrafları çekimi ile sona erdi.

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