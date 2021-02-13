Bandırma Müzisyenlerden destek teşekkürü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Müzisyenler Derneği üyesi müzisyenler pandemi döneminde verdiği desteklerle kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Pandemi döneminde kültürel etkinliklerin yanısıra eğlence mekanlarının uzun süredir kapalı olması nedeniyle zor günler geçiren Bandırmalı Müzisyenler verilen destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti. Bandırma Müzisyenler Derneği adına bir açıklama yapan Dernek Başkanı Feridun Demirdöğen, “Ekmek kapılarımız kapanınca klarnetimiz, kemanımız, davulumuz, darbukamız, kanunumuz evlerimizde pas tuttu. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın verdiği 1000 TL’lik destekler bu zor şartlarda bizlere yaşama şansı verdi. Destekler için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Desteklerimizin pandemi süreci tamamlanana kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma İlçe Belediyesi tarafından devam ettirilmesini talep ediyoruz. Belediyelerimiz bu zor süreçte bizlere sahip çıkmalı. Dost dediğin kötü günde belli olur” dedi. Açıklamanın ardından müzisyenler müzik aletlerini çalarak basın açıklamasına renk kattı.

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