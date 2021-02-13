Vali Şıldak vatandaşları kar yağışı için valiliğin sosyal medya hesaplarından takibini istedi Vatandaşlar kar yağışı ve buzlanma bilgilerini valilik sosyal medya hesaplarından takip edecek

Balıkesir İli genelinde 13 Şubat Cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışı ve olumsuz hava şartlarıyla ilgili Valilik tarafından bir açıklama yapıldı. Hafta sonu başlayıp hafta içinde de devam edecek kar yağışı ve buzlanma riskine karşı ilgili bütün birimler tarafından gerekli önlemlerin alındığının belirtildiği açıklamada vatandaşların güncel hava durumu bilgileri ve önemli uyarıları Valilik sosyal medya hesaplarından takip edebilecekleri ifade edildi.

Başta karayolları ve belediye ekipleri olmak üzere kar temizleme ve buzlanmanın önlenmesine yönelik şehirler arası yollarda, otoyolda, şehir merkezleri ve mahalle yollarında tedbirlerin alındığı ve hazırlıkların tamamlandığı belirtilerek, ayrıca emniyet ve jandarma trafik ekipleri de gerekli düzenleme ve diğer önlemler için planlamalarını tamamlamıştır" denildi. Vatandaşlarımızın olumsuz hava şartları konusunda duyarlı olması, özellikle trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada yolların açık tutulması için valiliğimizin yakın koordinasyonu altında etkili bir çalışma yürütülecektir" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.